شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تناقش غدا طلبات إحاطة بشأن تخصيص مشروعات صرف صحى والان مع تفاصيل الخبر

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، ثلاثة اجتماعات غدا الأربعاء، تناقش خلالها موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب زكي عباس بشأن تضرر ملاك وحدات برج نفق الهرم 175 أسرة - من عدم قيام محافظة الجيزة بتشطيب واجهة البرج من الخارج وتوصيل المرافق والخدمات الداخلية للوحدات، وتسويف المحافظة في هذا الأمر منذ ثلاثين عاماً بالرغم من سداد الملاك لكامل الثمن، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه مناقشات اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 20 من مايو سنة 2024.

كما تناقش اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم بشأن ضرورة قيام محافظة القاهرة بإصدار قرار بإعادة تخصيص قطعة الأرض الكائنة بالتجمع E - بمنطقة عين حلوان - ومساحتها 27200 لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث أصدرت المحافظة القرار رقم 2717 لسنة 2015 بإلغاء تخصيص الأرض المشار إليها لصالح الجمعية المذكورة، مع العلم أنها مخصصة لصالح الجمعية بالقرار رقم 106 لسنة 1987 وقامت الجمعية بسداد كامل ثمن الأرض للمحافظة وتنفيذ أعمال المرافق مياه شرب وصرف صحي طرق وتشجير وإنارة)، وواجهت صعوبات في إجراءات استخراج التراخيص نتيجة قرارات إنشاء وإلغاء محافظة حلوان.

ويتناول الاجتماع أيضا مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو درويش بشأن تأخر تنفيذ أعمال مشروع محطة مياه شبلنجة ومشروع الصرف الصحي بالوحدة المحلية بشبلنجة - مركز بنها - محافظة القليوبية، منذ أكثر من 7 سنوات مما أدى لتقادم غرف التفتيش وخطوط الصرف عوضاً عن لجوء المواطنين للصرف السلبي مما يؤثر على صحتهم وصحة أسرهم، وينذر بأزمة بيئية خطيرة.