شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقى نائب رئيس غينيا الاستوائية والوفد المرافق والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تيودورو أوبيانج، نائب رئيس غينيا الاستوائية والوفد المرافق له.

وكان تيودورو أوبيانج، نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، والوفد المرافق له، قد قاموا بجولة بمشروعات مدينة العلمين الجديدة، وذلك خلال زيارته الحالية لمصر، والتي يهدف من خلالها بحث العديد من ملفات التعاون المشترك بين البلدين، ومنها، الاطلاع والاستفادة من التجربة العمرانية المصرية.



مدينة العلمين الجديدة



وتجول نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، ومرافقوه بالمنطقة الشاطئية في مدينة العلمين الجديدة، والتي تضم مجموعة من الأبراج السكنية، ومنطقة ترفيهية، وكذا تم تفقد مشروعات المدينة التراثية، والمُقامة على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت بها حوالي 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المباني التجارية والفندقية في الحى القديم – مجمع السينمات).