ميقاتي من الأردن: جنوبنا وأهله في نكبة حقيقية والعدوان المستمر يمعن في القتل والتدمير والحرق

ذكر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، خلال مؤتمر "الاستجابة الانسانية الطارئة في غزة" في الأردن، "أنني آت اليكم اليوم من وطن يعاني ارتدادات هذه الحرب على أرضه قتلا وتهجيرا وتدميرا".

ولفت إلى أنّ "نهج التدمير الذي تتبعه اسرائيل لا سابق له في التاريخ ونختبره يوميا في لبنان على ارض جنوبنا الغالي"، موضحًا "أننا نناشد دول العالم التدخل بكل قوة لوقف ما يحصل بعد 75 عامًا من تجاهل حقوق الفلسطينيين على أمل ان يكون قرار مجلس الامن الرقم 2735 الذي صدر بالأمس والذي نرحّب باسم الدولة اللبنانية الخطوة الاولى ولو متواضعة نحو الاستقرار".

وقال ميقاتي: "لبنان مستعد اليوم لإغاثة مصابي غزة خاصة الأطفال في مستشفياته ومؤازرتهم تعبيرا عن تضامنه معهم اضافة الى المساعدة في تجهيز كوادر طبية وتأهيلها للتعويض عن قتل إسرائيل لمئات العاملين في القطاع الصحي".

وأشار إلى أنّ "جنوبنا وأهله في نكبة حقيقية لا وصف لها والعدوان المستمر يمعن في القتل والتدمير والحرق الممنهج محوّلا جنوب لبنان ارضًا قاحلة ومحروقة"، مشيرًا للحضور إلى أنّ "لبنان الرمز سيبقى بلدا لكم مهما عصفت الأزمات".