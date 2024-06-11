وفد من "اللقاء الديمقراطي" التقى تكتل "التوافق الوطني": لم ندخل بالاسماء ونحاول ايجاد أرضية مشتركة

أشار النائب عدنان طرابسي، بعد لقاء جمع رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب تيمور جنبلاط على رأس وفد من "اللقاء الديمقراطي"، الى أن "لبنان لم ينجح سابقا إلا من خلال التوافق".

ولفت طرابلسي، الى أن "رئيس الجمهوربة لن يأت إلا نتيجة للحوار لكن هناك فريق يرفض الحوار".

ومن جهته، أوضح النائب فيصل الصايغ أننا " نحاول الذهاب إلى حوار من دون شروط وضمن فترة محددة"، مؤكدا أننا "لم ندخل بالاسماء ونحن لا نفرض على الآخر بل نحاول ايجاد أرضية مشتركة".