قدم النائبان الياس جرادة وشربل مسعد اقتراحي قانونين الى المجلس النيابي، الاول يرمي الى ايفاء الودائع المصرفية والثاني حول تعديل فقرة بقانون تبييض الاموال. للاطلاع على اقتراحي القانونين:

كانت هذه تفاصيل خبر اقتراحا قانونين للنائبين جرادة ومسعد حول ايفاء الودائع المصرفية تبييض الاموال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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