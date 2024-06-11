قوى الأمن: توقيف شخصاً في صبرا مطلوب بموجب 11 ملاحقة قضائية بجرائم قتل وسلب وسرقة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الـدّاخلي، أنه "في إطار المتابعة التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم، توصلت شعبة المعلومات إلى تحديد مكان وجود أحد منفذي عمليات السّلب، الذي ينشط في مناطق عدّة من حافظتي جبل لبنان وبيروت".

وأوضحت المديرية، أنه "تبيّن أنّ الموقوف يتواجد في محلّة صبرا، ويدعى أ. ع. (من مواليد عام1994، لبناني)، وهو مطلوب بموجب 11 ملاحقة قضائية بجرائم قتل وسلب وسرقة وفرض أتاوة (خوّة) وإطلاق نار".

وأوضحت أنه "بتاريخ 30-5-2024 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت القوّة الخاصّة من تنفيذ عملية خاطفة في صبرا، نتج عنها توقيف المشتبه فيه، على الرغم من قيامه بمقاومة الدّورية. وضُبط بحوزته مبلغ مالي ناتج عن عمليات السّلب".

وأكدت أنه "خلال التّحقيق معه، اعترف بتنفيذ عشرات عمليات السّلب ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان. كما اعترف بتعاطي المخدّرات"، لافتة الى أنه "أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص".