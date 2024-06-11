أشارت مصادر عبر "النشرة" الى أنه "يبدو التوتر واضحا على رئيس حزب القوات سمير جعجع، وهذا التوتر انعكس فيما نقله زواره عنه تعليقاً على ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري حول زيارة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بأنّ "جبران أفضل من غيره"، وتابع: "الله يبارك لبري بباسيل. بكافة الأحوال إن الطيور على أشكالها تقع".
ولفتت المصادر الى أن "أحد اسباب إنزعاج جعجع يكمن بنجاح باسيل في التحاور والتقاطع مع الجميع، واستثنائه لجعجع شخصياً ورفض التواصل معه بالمباشر ورفض زيارة معراب".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر "النشرة": جعجع منزعج من نجاح باسيل بالتحاور مع الجميع واستثنائه له شخصياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.