مصادر "النشرة": جعجع منزعج من نجاح باسيل بالتحاور مع الجميع واستثنائه له شخصياً

أشارت مصادر عبر "النشرة" الى أنه "يبدو التوتر واضحا على رئيس حزب القوات سمير جعجع، وهذا التوتر انعكس فيما نقله زواره عنه تعليقاً على ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري حول زيارة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بأنّ "جبران أفضل من غيره"، وتابع: "الله يبارك لبري بباسيل. بكافة الأحوال إن الطيور على أشكالها تقع".

ولفتت المصادر الى أن "أحد اسباب إنزعاج جعجع يكمن بنجاح باسيل في التحاور والتقاطع مع الجميع، واستثنائه لجعجع شخصياً ورفض التواصل معه بالمباشر ورفض زيارة معراب".