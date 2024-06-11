أشار النائب فيصل كرامي، في حديث لـ"الجديد"، الى أن "كل اللقاءات والطروحات إيجابية وتشبه لبنان والطائف وعلينا أن ننطلق من فكرة توحيد جهودنا لحماية مصلحة الوطن ونحن لم نتكلم بأسماء مرشحين".

كانت هذه تفاصيل خبر كرامي: علينا أن ننطلق من فكرة توحيد جهودنا لحماية مصلحة الوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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