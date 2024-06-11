السعودية ترحب بقرار مجلس الأمن الداعم لوقف إطلاق النار في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - رحبت المملكة العربية السعودية بتبنّي مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأميركية بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن، والعودة إلى المفاوضات السياسية لإيجاد حلول مستدامة للأزمة في غزة تنهي المعاناة الإنسانية في القطاع.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية أهمية التزام جميع أطراف الأزمة بإنهاء الحرب التي طال أمدها، مجددة دعمها التام لكل الجهود الدولية للوصول إلى وقف مستدام لإطلاق النار وحل القضية الفلسطينية، وفقاً للقرارات الدولية، وبما يُسهم في استقرار المنطقة، ويدعم تحقيق الأمن والسلم الدوليين.