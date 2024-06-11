الكويت ترحب بقرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - رحبت دولة الكويت بتبني مجلس الأمن الدولي، قراراً يدعو إلى الوقف التام لإطلاق النار في قطاع غزة وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منه وعودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم وضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها داخل القطاع على النحو اللازم.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان صدر عنها اليوم، ونقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إنها إذ تؤكد على أن اعتماد هذا القرار، يعدّ خطوة محورية مهمة نحو وقف الحرب في قطاع غزة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته من أجل ضمان تنفيذ بنوده.