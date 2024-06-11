موعد الطعون على نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية 2024 بالأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تبدأ المناطق الأزهرية، الخميس المقبل، فتح باب الطعون على نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية، ولمدة 15 يوما.

وكشف مصدر بالأزهر الشريف، أنه سيتم استبعاد إجازة العيد من فترة تلقي الطعون، وسيتم استكمال المدة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، أن قيمة الطعون على نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر 20 جنيها للمادة الواحدة، عبر البوابة الإلكترونية للأزهر.

ومن المقرر إتاحة

وينشر "الخليج 365" خطوات وشروط التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر 2024، على النحو التالي:

- فترة تلقي التظلمات مستمرة لمدة أسبوعين بكنترولات المناطق الأزهرية.

- يحق للطالب التظلم في جميع المواد.

- تسديد الرسوم المخصصة للتظلم بديوان المنطقة الأزهرية التابع لها.

- رسوم التظلم 20 جنيها للمادة الواحدة، يستردها الطالب حال حصوله على درجات إضافية.

- بعد أن يتقدم الطالب بالتظلم، يتوجه بصحبة ولي أمره إلى مقر الكنترول للتعرف على ورقة الإجابة، ويوقع ولي أمره إقرار التعارف.

- يتم عرض ورق الإجابة الخاص بالطالب على موجهين متخصصين في المواد الطاعن عليها الطالب.

- بعد أن يطلع على ورقة إجابته، يكتب بعدها تقرير أنه تعرف بنفسه عليها.

- لا يمكن للطالب الطعن على المادة أكثر من مرة واحدة.

- لا يحق للطالب الطعن على المواد الناجح فيها.

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