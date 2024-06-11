الإحصاء: 864 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال عام 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن إلى 864 مليون دولار في عام 2023 مقابل 990 مليون دولار في عام 2022.

ووفق بيان من الجهاز اليوم الثلاثاء، بلغت قيمـة صادرات مصر للأردن 658 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 732 مليون دولار خلال عام 2022.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن 206 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 259 مليون دولار خلال عام 2022، حسب البيان.

جاء ذلك في إطار توجه اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الأردن للمشاركة في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة.

وجاءت أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الأردن خلال عام 2023 كالتالي:

1. وقود وزيوت معدنية بقيمة 107 مليون دولار.

2. محضرات خضر وفواكه وأغذية بقيمة 73.4 مليون دولار.

3. خضر وفواكه بقيمة 60.6 مليون دولار.

4. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 40.6 مليون دولار.

5. ملابس جاهزة بقيمة 41 مليون دولار.

وأهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الأردن خلال عام 2023 كالتالي:

1.أسمدة بقيمة 105.6 مليون دولار.

2. منتجات الصيدلة بقيمة 21.8 مليون دولار.

3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 16 مليون دولار.

4. مجموعات سلعية متنوعة بقيمة 48.6 مليون دولار.