التسليم فوري.. 20 صورة لشقق الإسكان المميز والحجز يبدأ 30 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان في طرح وحدات سكنية للأفراد بعدد 984 شقة جاهزة للاستلام الفوري بمشروع "valley towers" بمدينة حدائق أكتوبر، يوم 30 يونيو الجاري.

وأكدت وزارة الإسكان أن شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع ومساحة كل وحدة، والأسعار وأسلوب السداد، وكراسات الشروط، ستكون متاحة على موقع برنامج "مسكن"، محور الوحدات على الرابط اضغط هنا اعتباراً من يوم الأحد الموافق 30/6/2024.

ويقع المشروع في مدينة حدائق أكتوبر، في منطقة حديقة الجيزة على طريق الواحات، بالقرب من المتحف المصري، وتطل مباشرة على الأهرامات، كما أن المشروع أمام حدائق الأهرام.

الشقق في هذا المشروع كاملة التشطيب بمساحات بين 95 متر و100 متر، ويوجد بالمشروع 74 برجا ويتكون كل برج من أرضي و9 أدوار، من أهم ما يميز هذا المشروع، أنه لا يوجد شروط حجز للتقديم فيه، فيمكن لأي شخص التقديم في شقق الإسكان المتميز.

يصل مقدم حجز شقق وزارة الإسكان إلى 150 ألف جنيه، ومن المتوقع أن تسجل أسعار الشقق مليونا و500 ألف.

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