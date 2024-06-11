لبنان يعلن استعداده لاستقبال مصابي الحرب في قطاع غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

صرح رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، أن لبنان مستعد لاستقبال مصابي الحرب في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الأولوية سيتم تقديمها للأطفال.

وقال ميقاتي، إن جنوب لبنان وسكانه أصبحوا يعيشون في "نكبة حقيقية" بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف ميقاتي، أن نهج التدمير الذي تستخدمه إسرائيل سواء في قطاع غزة أو لبنان أصبح "لا سابق له في التاريخ".

وتصاعدت حدة التوترات مؤخرًا بين حزب الله اللبناني وإسرائيل على الحدود، في ظل شن حزب الله وتيرة متزايدة غير مسبوقة من الهجمات، والتي حشد على إثرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدد كبير من القوات الإسرائيلية على الحدود شمالي إسرائيل.