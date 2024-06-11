المنظمات الإنسانية بغزة تشكو من صعوبات توصيل المساعدات للقطاع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: ندى محرم



أكدت المنظمات الإنسانية أنها تواجه صعوبات في توصيل المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر، منذ نحو 8 أشهر، وسط نهب مركباتها والتعطيل الناجم عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

وقال برنامج الأغذية العالمي، في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن "العمليات الإنسانية أصبحت صعبة للغاية" في رفح، وذلك بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية خلال الأسابيع الأخيرة.

بدورها قالت رئيسة برنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، للصحيفة الأمريكية: إنه بعد مجزرة الاحتلال في مخيم النصيرات وسط القطاع، والتي تمكن فيها جيش الاحتلال من تحرير 4 أسرى، وواستشهد فيها أكثر من 200 شهيد ونحو 410 مصاب، فإن البرنامج أوقف عملياته علي الرصيف الأمريكي.

وأضافت ماكين، قائلة: "إننا نعيد تقييم جوانب السلامة في ما يتعلق بالمكان الذي يجب أن نكون فيه وما يعنيه ذلك بالنسبة لنا، فإن العملية جعلت الأمور أكثر خطورة بكثير، الناس جائعون بالفعل إنهم يائسون".

كما قال نائب مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، سكوت أندرسون، إن إدخال المساعدات إلى غزة "لا يزال صعبا للغاية"، موضحًا أن "الأونروا تركز على محاولة إيصال المساعدات ورعاية الأشخاص في الملاجئ"، التي تؤوي حاليا ما يقرب من نصف السكان النازحين.

وأضاف لصحيفة واشنطن بوست، أن هناك محاولات لبدء التعليم للأطفال في الملاجئ، حتى لو كان ذلك يقتصر على ساعة يوميا.