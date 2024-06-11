استقرار الشرق الأوسط ووقف العدوان على غزة.. "الحرية المصري" يشيد بقرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

دعا حزب الحرية المصري برئاسة د.ممدوح محمد محمود، إلى التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل للأسرى والمحتجزين، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة، وعودة المواطنين الفلسطينيين النازحين بشكل آمن إلى منازلهم في المناطق المختلفة بالقطاع، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى الأشقاء الفلسطينيين.

وقال د.ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصري، إن قرار مجلس الأمن الذي جاء بموافقة ١٤ دولة وامتناع دولة واحدة عن التصويت، رغم أنه جاء متأخرًا ٩ أشهر؛ فإنه يعد خطوة على الطريق الصحيح لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي ارتكب مجازر بشعة وجرائم في حق الإنسانية؛ أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف الفلسطينيين الأبرياء، وتشريد الملايين من منازلهم؛ وتدمير المنازل والبنية التحتية في قطاع غزة.

وأضاف رئيس حزب الحرية المصري أن مجلس الأمن الذي يحمل على عاتقه مسؤولية تحقيق الأمن والاستقرار العالمي عليه مواصلة العمل ليدخل قراره حيز التنفيذ؛ وتلتزم إسرائيل بتنفيذ بنود القرار؛ والانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية وعودة النازحين إلى منازلهم؛ مشيرًا إلى أن هناك تحولًا إيجابيًّا في موقف الولايات المتحدة الأمريكية، وباقي الدول الأعضاء في مجلس الأمن؛ بعد الإجماع الدولي في الأمم المتحدة بضرورة وقف إطلاق النار.

وأكد د.ممدوح محمد محمود أن قرار مجلس الأمن يفتح الباب أمام إعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والبدء في جولة جديدة من المفاوضات للوصول إلى حل الدولتين؛ وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإعلان دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح رئيس حزب الحرية المصري أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم دعمًا غير مسبوق للأشقاء الفلسطينيين على كل المستويات السياسية والدبلوماسية والإنسانية؛ ولم تدخر مصر جهدًا لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني.