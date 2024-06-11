القائد العام للقوات المسلحة يلتقي النائب الأول لرئيس جمهورية غينيا الإستوائية

محمد اسماعيل - القاهرة - التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، تيودورو نجيما أوبيانج النائب الأول لرئيس جمهورية غينيا الاستوائية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً.

وبحسب بيان، تناول اللقاء مناقشة عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال الدفاعي ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن إعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية والممتدة مع جمهورية غينيا الإستوائية، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة آفاق التعاون العسكرى وتنسيق الجهود والعمل المشترك مع الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة فى مختلف المجالات.

من جانبه أشاد النائب الأول لرئيس جمهورية غينيا الإستوائية بالجهود المصرية الفاعلة في دعم قضايا القارة الأفريقية، معرباً عن تطلعه لتعزيز آفاق التعاون العسكري بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء الفريق أسامه عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.