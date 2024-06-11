شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى عزز الأمن الاقتصادى والاجتماعى للمواطنين الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أولى التحالف الوطني للعمل الأهلي، منذ اليوم الأول من تدشينه قبل عامين، أهمية لتعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي عبر توفير الأمن الغذائي للمواطنين الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، والتى تنوعت بين مبادرة كتف في كتف ومبادرة ازرع وقوافل ستر وعافية.

كما نجح التحالف في إنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصـر الفئات المستهدفة من أنشطته بالتكامـل مـع قاعدة البيانات القومية، وهو ما ساهم في توصيل الدعم والمساند للأسر المستحقة، دون التلاعب أو التحايل، وهذا أهم ما يميز هذا الكيان العظيم.

وقد نجح أيضا في إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، كما شجع الشباب أيضا على المشاركة السياسية والمجتمعية، من خلال تنظيم عدد من الحلقات النقاشية للشباب مع المسؤولين فى الحوار الوطني؛ لسماع الرؤى ووجهات النظر الخاصة بالسياسات العامة فى الدولة، إلى جانب تنظيم عدد من الندوات التثقيفية لفتح الآفاق والموضوعات وتعزيز الفكر لدى الشباب.

وقد برهنت تلك الجهود على ان التحالف الوطني لم يقتصر دوره عن الدور الخيري بل امتد ليشمل أدوار أخرى فعالة في المجتمع.