شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أحدث فارقا فى مستوى المعيشة بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في أن يحدث فارق ملموسَا لمحافظات مصر، بعد أن جاب و زار كافة محافظات الجمهورية وترك بصمة في كل شبر بالريف المصري والصعيد على حد سواء، فلم يترك قرية أو نجع إلا وقدم له الدعم والمساندة.



وقدم التحالف الوطني الكثير من المبادرات الهامة لتحسين مستوى المعيشة فى محافظات مصر، من خلال إعمار وتأهيل وتأثيث منازل تحت مظلة التحالف الوطني لتنتقل الأسر من حياة غير آدمية إلى حياة آدمية، ومن بينها تركيب أسقف وأعمال المحارة الداخلية والخارجية والفرش بغرفتي نوم وأنتريه وأجهزة كهربائية لتوفير سكن ملائم وحياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا.



كما قدم أيضا مبادرات خدمية في المجال الصحي والتوعوي والتثقيفي، كما قام التحالف بالعديد من المبادرات التي استفاد منها ما يقرب من 5 ملايين مواطن، و25 مليون مواطن تلقوا خدمات طبية، وكذلك توزيع 36 مليون كرتونة خلال شهر رمضان.



وتمكن التحالف من أن يكون ذراعًا أساسيًا بالدولة والمجتمع، يخفف بدوره عن كاهل الأسرة المصرية.