شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد: كلمة الرئيس السيسى بمؤتمر إغاثة غزة رسالة للمجتمع الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، رسالة جديدة للمجتمع الدولي بجرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأوضح عابد ، في تصريحات صحفية له، أن كلمة الرئيس السيسى بمثابة دعوة واضحة للمجتمع الدولي بأكمله لتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين والعمل على إيجاد حلول سلمية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرا إلي إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة وقف إطلاق النار والتحرك العاجل لوضع حد للمعاناة التي يعيشها الأهالي في غزة يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وشدد النائب علاء عابد، على ضرورة خروج المجتمع الدولي عن صمته والتحرك الفعَّال لوقف العنف والتصعيد في غزة، والعمل على إحلال السلام والعدالة في المنطقة.

وتابع النائب علاء عابد، أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يظل مكتوف الأيدي أمام مأساة الشعب الفلسطيني، ويجب عليه التحرك بسرعة وفعالية لوضع حد لهذه الأزمة الإنسانية، لافتا إلي أن مؤتمر الإغاثة الإنسانية لدعم غزة، يأتي في ظل تفاقم الأوضاع بشكل غير مسبوق في قطاع غزة، حيث من المقرر أن يتناول المؤتمر الشق الإنساني الخاص بمسألة نفاذ المساعدات إلى قطاع غزة، وكيفية مواجهة الكارثة الإنسانية التي يُعاني منها المدنيون بالقطاع، ومن ثم دعم جهود الإغاثة الإنسانية لوكالات الأمم المُتحدة، لاسيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والمنظمات الأخرى العاملة في المجال الإنساني، والمعنية باستلام وتوزيع المساعدات داخل قطاع غزة.