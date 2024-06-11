شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: كلمة الرئيس السيسى بمؤتمر إغاثة غزة وضعت المجتمع الدولى أمام مسؤولياته والان مع تفاصيل الخبر

ثمن حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات مؤتمر الإغاثة الإنسانية الطارئة في غزة.

وقال حزب المؤتمر، في بيان له اليوم، إن كلمة الرئيس السيسي واضحة وكاشفة لكل جرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني، ووضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته من جديد.

وأوضح حزب المؤتمر، أن مشاركة الرئيس السيسي في مؤتمر الإغاثة الإنسانية الطارئة في غزة، تعكس التزام مصر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني والوقوف بجانبه في هذه الأوقات الحرجة.

وأكد حزب المؤتمر، أن كلمة الرئيس السيسي دليل على أن مصر ستظل دائمًا داعمة للسلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف حزب المؤتمر، أن هذه الخطوة تعكس التزام مصر الثابت بحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في العيش بكرامة وسلام.

وأشار حزب المؤتمر، إلى أن تأكيد الرئيس السيسي ضرورة وقف إطلاق النار فورًا في قطاع غزة وتيسيير عملية دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تعكس التزام مصر الثابت بحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في العيش بكرامة وسلام.

وتابع حزب المؤتمر، أن موقف مصر ثابت وواضح في دعم القضية الفلسطينية من خلال دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية الدولية.

كما أشاد اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة لافتاً إلى أن كلمة السيسي كانت حاسمة ومؤثرة، حيث وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه الوضع الإنساني المتفاقم في غزة.

وأوضح فرحات أن الرئيس السيسي ركز على النقاط الجوهرية المتعلقة بضرورة وقف إطلاق النار الفوري وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، مما يعكس التزام مصر العميق بدعم الحقوق الفلسطينية وضرورة توفير المساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين المحاصرين مشيرا إلى أن دعوة السيسي للمجتمع الدولي بوقف سياسة التجويع التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين تحمل رسالة قوية بضرورة التحرك السريع لإنهاء المعاناة الإنسانية في غزة.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن تأكيد السيسي على حل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام يعكس رؤية مصر الثابتة لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، داعيا إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لدعم المبادرات الإنسانية والسياسية التي طرحها الرئيس السيسي لضمان حماية الشعب الفلسطيني وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أهمية هذا المؤتمر في ظل تفاقم الأوضاع بشكل غير مسبوق في قطاع غزة ومشاركة مصر يعكس التقدير الإقليمي والدولي للجهود المصرية المضنية خلال الأشهر الماضية لمواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم وما ترتب عليه من تأزم في الأوضاع الإنسانية، إثر تدمير كامل للبنية التحتية وممارسة سياسات التجويع ضد أبناء الشعب الفلسطيني.