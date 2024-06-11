شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمارات الأوروبية تتصدر لقاء "خارجية النواب" ومبعوث الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقبل النائب كريم عبد الكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، باتريك سيمونيه مبعوث الاتحاد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط والوفد المرافق له، بحضور النائب الدكتور عبدالله مبروك عضو لجنة العلاقات الخارجية، وذلك للتباحث في القضايا المشتركة وأمن البحر المتوسط.

وشدد درويش على أهمية توجيه الاستثمارات الأوروبية إلى مصر من أجل تعزيز التعاون والشراكة وكذلك توفير فرص عمل للعمالة المصرية المدربة في الدول الأوروبية وكان من بين أيضاً الموضوعات المطروحة التعاون في مجال الطاقة ومكافحة الإرهاب وكافة التطورات على الساحة الإقليمية، خاصةً الأحداث في غزة واعتداء قوات الاحتلال على الأشقاء في فلسطين مع التأكيد على أهمية حل الدولتين والوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة مع الترحيب بقيام عدد من دول الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وعلى أمل أن يكون هناك توجه موحد من الاتحاد الأوروبي نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.



جانب من اللقاء



رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالنواب يستقبل باتريك سيمونيه



