شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والنهضة: كلمة الرئيس السيسي في الأردن خارطة طريق متكاملة لحل القضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بما أورده الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال كلمته أمام مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة والذي استضافته المملكة الأردنية الهاشمية، مشيرًا إلى أنها حملت رسائل هامة وصفها بـ "خارطة طريق متكاملة لحل القضية الفلسطينية".

وأضاف عبد العزيز أن رسائل السيد الرئيس اليوم كانت بمثابة إعادة تأكيد على ما طرحه سيادته في مؤتمر القاهرة الذي عقد بعد أيام من أحداث 7 أكتوبر، مشددًا على أنه لو استمع الجميع لصوت العقل والحكمة التي تمثله الدولة المصرية لاتخذت الأحداث في غزة مسارًا أفضل وأقل ضررًا بكثير من المسار الذي أودى بحياة عشرات الآلاف وتجويع ونزوح الملايين من المدنيين العزل في غزة.

وأكد أن إسرائيل تتحمل المسئولية كاملة عما يجري من تجويع وإبادة جماعية للفلسطينيين، مشددًا على أهمية أن يعود المجتمع الدولي إلى صوابه ويتوقف عن دعم "الجلاد" بدلًا من اتهام "الضحية".

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن التاريخ سيشهد بوضوح أن "القاهرة" هي من وقفت بجانب القضية الفلسطينية وهي من كسرت الصمت الدولي وكشفت المعايير المزدوجة في وقت تخلى الجميع عن 2.5 مليون من الأبرياء وأنها من دافعت عن حقوق هؤلاء في وطنهم وسعت بكافة الطرق إلى إدخال المساعدات إليهم وتحملت كمًا هائلًا من الضغوطات الدولية والإشاعات عن تخليها عن الشعب الفلسطيني التي روج لها القريب قبل البعيد، مؤكدًا بأن هذا هو قدر مصر كشقيق أكبر وكدولة كانت ولا تزال دولة محورية في إقليم الشرق الأوسط وفاعلة على المستوى الدولي.