"سرايا القدس": قصفنا موقع كيسوفيم العسكري وقنصنا جنديًا صهيونيا في محور نتساريم في غزة

أعلنت "سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، "أننا قصفنا موقع "كيسوفيم" العسكري برشقة صاروخية".
وكشفت، في بلاغ، عن خوضها "اشتباكات ضارية مع جنود وآليات العدو الصهيوني بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع والأفراد في محاور التقدم بمدينة رفح".
إلى ذلك، أفادت "سرايا القدس"، عن "قنص جندي صهيوني في محور "نتساريم" جنوب تل الهوا بمدينة غزة".
هذا، وتواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة، وخصوصًا في رفح، مع استمرار الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.
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