أشار النائبة بولا يعقوبيان، بعد لقاء جمع النواب التغيريين و"اللقاء الديمقراطي" في المجلس النيابي، إلى "أننا كررنا موقفنا، حيث طلبنا من الجميع أن ننتخب رئيسًا صنع في لبنان".
وقال: "مستعدون لتسهيل الأمور وأسوأ شيء هو الفراغ".
بدوره، ذكر النائب بلال عبدالله "أنني اعتقد أن هناك بعض المقاربات التي تكلمنا عنها بخصوص الحوار أو التشاور"، موضحًا أنّ "هناك حرصًا مشتركًا على انتخاب رئيس بأقصى سرعة".
كانت هذه تفاصيل خبر يعقوبيان بعد اجتماع نواب التغيير و"اللقاء الديمقراطي": مستعدون لتسهيل الأمور وأسوأ شيء هو الفراغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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