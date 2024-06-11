يعقوبيان بعد اجتماع نواب التغيير و"اللقاء الديمقراطي": مستعدون لتسهيل الأمور وأسوأ شيء هو الفراغ

أشار النائبة بولا يعقوبيان، بعد لقاء جمع النواب التغيريين و"اللقاء الديمقراطي" في المجلس النيابي، إلى "أننا كررنا موقفنا، حيث طلبنا من الجميع أن ننتخب رئيسًا صنع في لبنان".

وقال: "مستعدون لتسهيل الأمور وأسوأ شيء هو الفراغ".

بدوره، ذكر النائب بلال عبدالله "أنني اعتقد أن هناك بعض المقاربات التي تكلمنا عنها بخصوص الحوار أو التشاور"، موضحًا أنّ "هناك حرصًا مشتركًا على انتخاب رئيس بأقصى سرعة".