الاتحاد الإفريقي يعرب عن حزنه لوفاة نائب رئيس مالاوي

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، عن حزنه العميق عندما علم أن مهمة البحث والإنقاذ عن الطائرة المفقودة التي كانت تقل ساولوس كلاوس تشيليما، نائب رئيس جمهورية مالاوي وتسعة ركاب آخرين، لم تعثر على ناجين.

قدم الرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي عن خالص تعازيه للأسر المكلومة، ولحكومة مالاوي وشعبها على هذه الخسارة الوطنية الفادحة.

ويكرر الرئيس تضامن الاتحاد الأفريقي القوي مع الرئيس لازاروس مكارثي تشاكويرا، وحكومة وشعب ملاوي خلال هذا الوقت العصيب، مع الصلاة من أجل الراحة السلمية لأرواح الراحلين.

وفاة نائب رئيس مالاوي

أعلنت الحكومة أن نائب رئيس مالاوي، الدكتور ساولوس تشيليما، مع 9 ركاب آخرين، من بينهم زوجته، لقوا حتفهم بشكل مأساوي في حادث تحطم طائرة في سلسلة جبال تشيكانجاوا.

وأفاد مكتب الرئيس الملاوي أن الطائرة غادرت ليلونغوي بعد الساعة التاسعة صباحًا بقليل لكنها لم تهبط بنجاح كما هو مخطط لها في مطار مزوزو الدولي.

ألغى لازاروس مكارثي تشاكويرا، رئيس دولة مالاوي، رحلته إلي جزر البهاما، عقب اختفاء طائرة نائب رئيس الدولة ساولوس تشيليما، وتسعة آخرون.

اختفاء طائرة نائب رئيس الدولة ساولوس تشيليما

وكانت رئاسة مالاوي، أعلنت عن فقدان الاتصال مع طائرة نقل نائب الرئيس، و9 مسؤولين آخرين في البلاد، لافتة إلى أن الرئيس كلف بمهام البحث والإنقاذ للطائرة.

وقالت الرئاسة في بيان أصدرته أمس الاثنين، إن "مكتب الرئيس ومجلس الوزراء يودان إبلاغ العامة أن طائرة تابعة للجيش وعلى متنها نائب الرئيس ساولوس، و9 آخرون، فشلت في الهبوط المقرر بمطار مزوزو الدولي في الموعد المحدد".

وأضافت أن "كل الجهود التي بذلتها سلطات الطيران للاتصال بالطائرة منذ أن خرجت عن نطاق الرادار بالفشل".

وأشارت إلى أن "الرئيس كلف جميع الوكالات الإقليمية والوطنية بإجراء عملية بحث وإنقاذ فورية لتحديد مكان الطائرة".