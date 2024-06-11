الخارجية الإيرانية: طهران تستفيد من انضمامها إلى بريكس

ياسر رشاد - القاهرة - صرح القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري بأن إيران تمكنت خلال 6 أشهر من عضويتها في مجموعة "بريكس" من استغلال فرص هذه المجموعة لتحقيق أهدافها.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن باقري قوله: "منذ بدء العضوية الرسمية لإيران في مجموعة "بريكس" تمكنت طهران من استخدام مختلف الفرص عبر هذه المجموعة لتحقيق أهدافها".

وكمثال على ذلك ذكر الاقتراح الذي تقدم به الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي لجمهورية جنوب إفريقيا حول عقد قمة "بريكس" حول الوضع في قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع لا سابق له، موضحا أنه لأول مرة قامت "منظمة تشمل مهامها الرئيسية المجالين الاقتصادي والتجاري، ببحث مشكلة دولية هامة غير اقتصادية وغير تجارية".

وتترأس روسيا منذ 1 يناير 2024 مجموعة "بريكس". وبدأت رئاستها للمجموعة من انضمام أعضاء جدد إليها. وبالإضافة إلى روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، تضم مجموعة "بريكس" الآن كلا من مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات والسعودية. وفي إطار رئاستها للمجموعة تنظم روسيا أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي، بما فيها اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مدينة نيجني نوفغورود الروسية.

العاهل الأردني لغوتيريش: يجب بذل أقصى الجهود لمضاعفة المساعدات الإنسانية إلى غزة وتأمين وصولها

شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على ضرورة بذل أقصى الجهود لمضاعفة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتأمين وصولها دون إعاقة.

جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم "الثلاثاء" جرى خلاله بحث الدور المحوري الذي تقوم به منظمات الأمم المتحدة في الاستجابة الإنسانية لمواجهة الأوضاع المأساوية التي يعيشها أبناء قطاع غزة.

وأكد العاهل الأردني - خلال اللقاء الذي حضره الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد- ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين الأبرياء، والعمل على إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وتطرق اللقاء،طبقا لبيان الديوان الملكي، إلى أهمية مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)،لتمكينها من تأدية مهامها الإنسانية في إطار تكليفها الأممي.

كما حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي،ومدير مكتب الملك جعفر حسان.

العاهل الأردني يمنح وسام الاستقلال من الدرجة الأولى لوكالة "أونروا" تقديرا لجهودها

منح العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم /الثلاثاء/ وسام الاستقلال من الدرجة الأولى لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ؛ تقديرا لجهودها الموصولة في تقديم المساعدات الإنسانية ورعاية اللاجئين وتوفير الخدمات الأساسية لهم.

وسلم الملك عبدالله الثاني ، الوسام للمفوض العام لوكالة أونروا فيليب لازاريني خلال لقائهما على هامش مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة بحضور الأميرالحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني .. حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي.

وأكد العاهل الأردني أهمية مواصلة دعم أونروا لتمكينها من القيام بمهامها الإنسانية وفق تكليفها الأممي..محذرا من العواقب السلبية لعرقلة عمل أونروا في غزة على نحو مليوني لاجئ فلسطيني..مؤكدا أهمية رفع التنسيق الدولي لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة ومضاعفتها وإدامتها.

حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك جعفر حسان.