العاهل الأردني يمنح وسام الاستقلال من الدرجة الأولى لوكالة "أونروا" تقديرًا لجهودها

ياسر رشاد - القاهرة - منح العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الثلاثاء وسام الاستقلال من الدرجة الأولى لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)؛ تقديرا لجهودها الموصولة في تقديم المساعدات الإنسانية ورعاية اللاجئين وتوفير الخدمات الأساسية لهم.

وسلم الملك عبدالله الثاني الوسام للمفوض العام لوكالة أونروا فيليب لازاريني خلال لقائهما على هامش مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة بحضور الأميرالحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي.

وأكد العاهل الأردني أهمية مواصلة دعم أونروا لتمكينها من القيام بمهامها الإنسانية وفق تكليفها الأممي..محذرا من العواقب السلبية لعرقلة عمل أونروا في غزة على نحو مليوني لاجئ فلسطيني..مؤكدا أهمية رفع التنسيق الدولي لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة ومضاعفتها وإدامتها.

حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك جعفر حسان.

الكويت والعراق يبحثان التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات الأمنية

بحث سفير دولة الكويت لدى العراق طارق الفرج مع وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري سبل التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات الأمنية وتأمين الحدود بين البلدين، والترتيب لزيارة الشمري إلى الكويت الشهر المقبل.

وقال السفير الكويتي - في تصريح، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم /الثلاثاء/ - "إن المباحثات تطرقت إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود للوصول إلى تعاون أكبر في مجال تأمين الحدود المشتركة" ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية" والجريمة المنظمة" وتبادل المعلومات بين البلدين والتدريب".

الإمارات تثمن دعوة مصر والأردن والأمم المتحدة لعقد مؤتمر الاستجابة الإنسانية لغزة

ثمن وزيرالخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لعقد المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة .. مؤكدا أهمية بناء حراك دولي فاعل ومؤثر ومستدام لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق.

وترأس الشيخ عبدالله بن زايد وفد الإمارات المشارك في المؤتمر ، الذي انطلقت أعماله اليوم /الثلاثاء/ بمنطقة البحر الميت في الأردن بتنظيم مشترك بين مصر والأردن والأمم المتحدة وبحضور عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات ورؤساء المنظمات الإنسانية والإغاثية الدولية..حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأكد وزيرالخارجية الإماراتي على أهمية توقيت انعقاد المؤتمر في ظل التوتر وعدم الاستقرار بالمنطقة الأمر الذي أسهم في خلق أزمة إنسانية يعاني منها اليوم أكثر من 2.3 مليون فلسطيني، وهو ما يتطلب بلورة استجابة إنسانية دولية فاعلة ومستدامة لهذه الكارثة الإنسانية.

وشدد الشيخ عبدالله بن زايد على التزام بلاده الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق وتقديم الدعم الإنساني اللازم له وبكافة السبل الممكنة برا وبحرا وجوا للتخفيف من معاناته وحرصها على العمل مع كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي بهدف توفير الإغاثة الإنسانية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق بوتيرة متسارعة وعلى نحو آمن ومستدام ..منوها بأن العمل الدولي الجماعي هو السبيل لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وأشاد وزير الخارجية الإماراتي بأهداف المؤتمر الذي يعمل على تحديد الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة الإنسانية، والاحتياجات العملياتية واللوجستية الداعمة لهذا المسار ما يسهم في خلق استجابة موحدة للأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة..مشيرا إلى أهمية تمكين المنظمات الإنسانية الأممية من القيام بمسؤولياتها تجاه هذه الأزمة الإنسانية بما يسهم في عدم تفاقم المعاناة التي يشهدها سكان قطاع غزة.

ونوه الشيخ عبدالله بن زايد بدور الأمم المتحدة المهم بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي لإيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات لتحقيق السلام الشامل القائم على أساس حل الدولتين..مؤكدا الحاجة الملحة إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء التطرف والتوتر والعنف في المنطقة والدفع نحو مسار السلام والاستقرار والتنمية لمصلحة شعوبها.

البحرين ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف إطلاق النار في غزة

رحبت البحرين، اليوم الثلاثاء، بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى الوقف الفوري التام والكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى، وعودة المدنيين إلى ديارهم، والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، معتبرة القرار خطوة مهمة لمعالجة الوضع الإنساني الكارثي، وإنهاء الحرب المدمرة والمستمرة منذ 8 أشهر.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا) - عن تقديرها لجهود أمريكا في تقديم مشروع هذا القرار واعتماده استنادًا إلى مبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، داعية المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ هذا القرار بمراحله الثلاث من أجل الوقف الدائم لإطلاق النار، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، والشروع في خطة كبرى لإعادة الإعمار، ودعم مفاوضات السلام العادل والشامل لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.