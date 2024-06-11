بلينكن: أميركا ستُقدم 400 مليون دولار مساعدات جديدة للمدنيين الفلسطينيين

أشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى أنّ "جميع دول العالم أيدت مقترح وقف إطلاق النار في غزة ونحن بانتظار رد حماس"، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة منذ تشرين الأول 2023.
وخلال مؤتمر "الاستجابة الانسانية الطارئة في غزة" المنعقد في الأردن، ذكر أنّه "علينا التأكد من إيصال مزيد من المساعدات إلى غزة"، و"على إسرائيل اتخاذ مزيد من الإجراءات لخفض عدد القتلى المدنيين وحماية المنشآت المدنية".
وذكر بلينكن أنّ "المستشفيات في غزة عاجزة عن العمل وتقديم المساعدة"، مضيفًا "المدنيون الفلسطينيون ليسوا أرقاما وعلينا أن نوفر لهم ما يحتاجون إليه وتحقيق السلام".
وأعلن وزير الخارجية الأميركي، أنّ "الولايات المتحدة ستقدم 400 مليون دولار مساعدات جديدة للمدنيين الفلسطينيين".
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