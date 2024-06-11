"النشرة": شابة حاولت الانتحار من أعلى سد بحيرة القرعون وجرى نقلها إلى احدى المستشفيات

افاد مراسل "النشرة"، في البقاع، عن أن "الشابة ر. ط. أقدمت على الانتحار من أعلى سد بحيرة القرعون، وتم سحبها من قبل أحد الصيادين، وجرى نقلها إلى احدى المستشفيات".
واشار الى أنّ "الشابة (ر.ط) من بلدة كفردينس البقاعية صعدت إلى حافة السد عند بحيرة القرعون، محاولةً الانتحار، واتصلت بالقوى الأمنية طالبةً منهم القدوم إلى المكان، ورغم المحاولات المتكررة، رفضت النزول إلا في حال مجيء خطيبها إلى المكان".
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