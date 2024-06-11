ابي المنى عرض قضايا داخلية ووطنية عامة مع ضو وحمدان واتصل بالمطران الجلخ مهنئا

أدان شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، "المجزرة الرهيبة التي ارتكبها العدو الاسرائيلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، شاجبا مستوى الإجرام الذي بلغه في قتل نحو 276 فلسطينياً وإصابة أكثر من 750 آخرين، جلّهم من النساء والأطفال ومن المدنيين الآمنين من سكان المخيم واللاجئين إليه، والإمعان الإسرائيلي في الاستهداف الممنهج للفلسطينيين وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية دون أي رادع لانتهاكه الصارخ للقانون الدولي والإنساني وقرارات الشرعية الدولية والإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب. ودعا في بيان، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الإنسانية لتحمّل مسؤولياتهم، من أجل وقف العدوان الهمجي المستمر على الشعب الفلسطيني ووضع حدّ لإجرامه ولجم إرهابه، والدول العربية الى التحرّك وممارسة الضغوط والارتقاء بمسؤولياتهم التاريخية بهذا الخصوص".

في سياق منفصل، التقى شيخ العقل في دار الطائفة في بيروت، النائبين مارك ضو وفراس حمدان، اللذين عرضا معه قضايا داخلية ووطنية عامة.

كما التقى الوزير السابق ناجي البستاني الذي اطلعه على مسائل متعلقة بمنطقة الجبل والعلاقات الاسلامية- المسيحية. كذلك التقى الوزير السابق إبراهيم شمس الدين وجرى البحث بقضايا عامة وخصوصا تلك المتصلة بتعزيز الحوار وسبل التواصل بين المكوّنات اللبنانية.

في إطار نشاطه، أجرى شيخ العقل اتصال تهنئة بالمطران ميشال الجلخ بمناسبة سيامته الأسقفية رئيساً لأساقفة نِصِّيبين شرفا للموارنة.