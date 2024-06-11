الوكالة الأميركية للتنمية الدولية حضّرت 55 طالبًا من جامعة الروح القدس للنجاح في سوق العمل بقطاع المياه

أقامت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، من خلال مشروع ترشيد إدارة المياه والصرف الصحي (WSC)، حفل ختامي لـ55 طالباً متفوقاً شاركوا في برنامج التدريب التنافسي في مجال المياه والصرف الصحي.

ساعدت جامعة الروح القدس - الكسليك (USEK) في توجيه هذا الجهد، حيث قدمت أول فرصة لهم للحصول على تدريب في قطاع المياه. ونجح البرنامج في سدّ الفجوة بين متطلّبات سوق العمل ومهارات الطلاب ومعرفتهم بقطاع المياه، مما سمح للطلاب بإكمال التدريب الداخلي مع 82 شركة ومنظّمة غير حكومية والقطاع العام والخاص في لبنان.

في هذا السياق، اشارت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في لبنان جولي ساوثفيلد، الى ان "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية دعمت قطاع المياه في لبنان على مدى عقود من الزمن. ويشكّل تعاوننا المستمر مثالًا مهمًّا لالتزام الولايات المتحدة بدعم لبنان في جعل قطاع المياه أكثر استدامة، وخاصة خلال هذه الفترة من الضغوط المالية. وتفخر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بدعم برنامج التدريب الداخلي هذا الذي يؤهّل الطلاب بشكل أفضل ليصبحوا أمناء مثاليين للمياه مع تحسين تأهيلهم لسوق العمل".

بدوره، لفت رئيس مشروع ترشيد إدارة المياه والصرف الصحي (WSC)، توم موسكيرا، الى "إن الاستثمار في شبابنا يعني الاستثمار في مستقبلنا. لذا، إذا أردنا مستقبلاً حيث يتم الإعتناء بموارد المياه في لبنان بشكل جيد، فعلينا مشاركة الشباب".

أما رئيس جامعة الروح القدس - الكسليك، الأب طلال هاشم، أكد أن "المنحة التي قدّمتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من خلال WSC، مكّنت طلابنا وخرّيجينا من خلال تزويدهم بالمهارات الأساسية في مجال المياه والصرف الصحي، وفتحت الأبواب أمام مهن واعدة. هذه المبادرة هي خطوة نحو مستقبل مستدام، وتعزّز جيلاً جديدًا من القادة في إدارة المياه الذين يمكّنهم إيجاد حلول مبتكرة للمشاكل المتعلقة بالمياه في لبنان".

وأكد أكثر من 60% من الطلاب المشاركين أنهم اكتسبوا أخلاقيات عمل أقوى وأنهم أكثر قدرة على العمل في فرق بشكل جيّد نتيجة لبرنامج التدريب هذا. وقال ما يقرب من 86% أنهم يعتقدون أن تجربتهم ستساعدهم في تأمين وظائف أفضل في حياتهم المهنية في وقت لاحق. ونجح ثلاثة من الطلاب في تأمين وظائف دائمة من خلال تدريبهم. ومن الجدير بالذكر أنه نتيجة لمبادرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أعربت 82 شركة في قطاع المياه في لبنان عن اهتمامها باستضافة متدرّبين من جامعة الروح القدس - الكسليك في المستقبل. هذه المبادرة هي واحدة من العديد من المبادرات في إطار مشروع ترشيد إدارة المياه والصرف الصحي التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية والذي يهدف إلى تمكين المواطنين من أن يصبحوا مواطنين نموذجيين في الحفاظ على المياه.

يشار الى ان الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، تستثمر في قطاع المياه في لبنان منذ عقود. تم تصميم برامج المياه والصرف الصحي التابعة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية لتعزيز إدارة الموارد المائية وجودة المياه لتوسيع نطاق تقديم الخدمات العامة الموثوقة وتحسين الظروف الصحية وتعزيز النمو الاقتصادي.إلى جانب تحسين البنية التحتية للمياه، تسعى برامج المياه التابعة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بما في ذلك مشروع ترشيد إدارة المياه والصرف الصحي (WSC) الحالي، إلى إشراك المواطنين، بما في ذلك الشباب. WSCهو مشروع مدّته خمس سنوات (2021-2026) يعمل مع مؤسسات المياه والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص لتحسين تقديم خدمات المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي وإشراك المواطنين في الحفاظ على موارد المياه وحمايتها.