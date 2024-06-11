عناية عزالدين تتابع قضية حماية الأطفال من الوقوع ضحايا التطبيقات الالكترونية

أجرت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين اتصالا بوزير الاتصالات جوني القرم للإطلاع على نتائج الاجتماعات التي عقدها الوزير قرم ووزير الاعلام زياد مكاري مع وفد من شركة تيك توك وذلك في سياق الجهود التي تبذلها الجهات المختصة في لبنان من أجل حماية الأطفال من الوقوع ضحايا التطبيقات الالكترونية وخاصة تطبيق تيك توك وذلك عقب جريمة التيكتوكرز التي شهدها لبنان خلال الفترة الماضية.

وأبدت عز الدين ارتياحها لما سمعته من الوزير قرم الذي أوضح أن الزيارة كانت استكشافية وانه لمس تجاوباً من قبل وفد الشركة واستعداداً للتعاون من أجل مواجهة الارتكابات التي تحصل عبر منصة تيك توك من خلال تزويد لبنان ببرامج تسمح باتخاذ الاجراءات الوقائية والتدريبية والتوعوية كما أكد الوزير قرم أن الملف سيتابع من خلال استكمال ملف التنسيق مع الشركة. تجدر الاشارة أن عز الدين كانت دعت لإعلان حالة طوارىء من قبل الجهات المعنية لمواجهة الجرائم التي تحصل عبر المنصات الإلكترونية وخاصة تلك التي تستهدف الأطفال.