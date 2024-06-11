عون: تحويل الاختلاف السياسي إلى خلاف طائفي جريمة بحق الوطن والشعب

اشار الرئيس السابق، ميشال عون، الى ان "مقلق ما نراه على وسائل التواصل وفي بعض النقاشات السياسية من جنوح إلى تطييف الخلافات السياسية. إن تحويل الاختلاف السياسي إلى خلاف طائفي جريمة بحق الوطن والشعب".

ولفت الى "إن الخطاب الطائفي لم يكن يوما، ولن يكون، من تفكيرنا ولا من أدبياتنا، ويناقض كل المبادئ والقيم التي نؤمن بها، فاحذروه. تذكروا دائماً أن ثروة لبنان في تعدديته، وقوته في تحصين وحدته، وإنه أرض تلاق وسط محيط من الآحادية، هذه رسالته، وهذا دوره، فإن فقدهما فقد هويته".