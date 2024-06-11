وزير الدفاع الإسرائيلي: التجنيد يجب أن يشمل فئات المجتمع كافة ونحتاج إلى كل شخص لحماية أنفسنا

اعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن "التجنيد يجب أن يشمل فئات المجتمع كافة ونحتاج إلى كل شخص لحماية أنفسنا".

وفي وقت سابق اليوم، صوّت الكنيست الإسرائيلي لصالح مشروع قانون التّجنيد، الّذي يسعى رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو لتمريره لإعفاء اليهود الحريديم (اليهود المتدينين) من الخدمة العسكرية، وقد صوت لصالحه 63 نائبا بينما عارضه 57.

ومن المقرر أن يحال مشروع القانون إلى لجنة الخارجية والأمن، لمزيد من المداولات والبحث والتصويت في القراءتين الثانية والثالثة، حتى يصبح قانونا نافذا.

وقد صوت غالانت ضد قانون التجنيد، بعد أن عبر في وقت سابق عن معارضته للقانون بصيغته الحالية، وأعلن أنه لن يؤيده دون اتفاق بين أقطاب الحكومة. وشدّد غالانت على أنّ "الشعب يتوق إلى اتخاذ قرارات وطنية بتوافق واسع، وإنه لا يجوز ممارسة سياسة تافهة على حساب الجنود".