لافروف أكّد التزام روسيا بإنشاء معاهدة تعاون مع إيران: للضغط على إسرائيل لوقف عمليتها في غزة

أكّد وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، عقب اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في مدينة نيجني نوفغورود الروسية أنّ "معظم الوفود المشاركة شددت على الطبيعة المدمرة للسياسة الأنانية للحمائية التجارية التي تنتهجها الولايات المتحدة وحلفاؤها".

ولفت إلى أنّ "مجموعة بريكس لا تسعى إلى عزل نفسها عن بقية العالم، بل على العكس من ذلك، فقد برزت مجموعة بريكس بشكل موضوعي كمجموعة من الدول المهتمة بالعدالة على الساحة العالمية، ولا تتظاهر بأنها قطب من نوع ما، سيكون هناك العديد من الأقطاب في عالم متعدد المراكز".

وكشف لافروف أنّ "وزراء خارجية دول بريكس أكدوا على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف عمليتها في غزة"، معتبرًا في تعليق على العملية الإسرائيلية لاستعادة أسرى إسرائيليين في مخيم النصيرات، أن "التضحية بحياة بعض الأبرياء من أجل إنقاذ أبرياء آخرين أمر غير مقبول".

إلى ذلك، أوضح أنّه "تم الاتفاق بشكل كامل على نص معاهدة التعاون الشامل الجديدة مع إيران، وأن روسيا ملتزمة بإنشاء معاهدة تعاون مع إيران ومستعدة للقيام بذلك فور حل طهران للمسائل الإجرائية".

وقال لافروف حول القمة بشأن أوكرانيا في سويسرا: "اجتماع لمناقشة صيغة سلام "لا قيمة لها" وضعها زيلينسكي".

وعقد وزراء خارجية مجموعة "بريكس" اجتماعهم الأول بعد توسيع المجموعة في مدينة نيجني نوفغورد الروسية، وذلك تحضيرا للقمة المقبلة المقرر عقدها في مدينة قازان الروسية في شهر تشرين الاول المقبل.