بريطانيا: سنوفر مليون جنيه إسترليني للمستلزمات الطبية والأدوية للفلسطينيين

ياسر رشاد - القاهرة - أكد اللورد طارق أحمد وزير الدولة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب ‎آسيا والأمم المتحدة في المملكة المتحدة أن بلاده ستخصص مليون جنيه استرليني لتوفير المستلزمات الطبية والأدوية للفلسطينيين بالتنسيق مع الحكومة الأردنية الهاشمية.

وأوضح وزير الدولة البريطاني - في كلمته أمام المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة الذي يعقد بدعوة مشتركة من الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش،وتستضيفه المملكة الأردنية الشقيقة بالبحر الميت - أن بلاده تساهم بـ 2 مليون جنيه استرليني لمنظمة الفاو بالإضافة إلى مساهمتها أيضًا في الحملات الإنسانية التي تقدمها المملكة الأردنية،وتعمل على توفير المساعدات الطبية وعلاج الأشخاص وتوفير الممرات الآمنة.

وأكد اللورد طارق أحمد أن الفلسطينيين يعانون الآن أكثر من السابق وعلينا أن نتخذ الإجراءات الضرورية التي تحد من هذه المأساة والألم.

ودعا إسرائيل إلى الانسحاب الكامل من كافة الأراضي وتوفير بيئة آمنة من أجل القيام بالعمل الإنساني وحماية الأفراد الذين يعملون في تلك المنظمات وتأمين حمايتهم من أجل وصول الدعم الإنساني الفوري.

وشدد اللورد على ضرورة إنهاء هذا الصراع في أسرع وقت، وحل الصراع قائم على حل الدولتين واقعيا لإيجاد بيئة سلاما وأمانا للجانب الإسرائيلي والفلسطيني.

البحرين ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف إطلاق النار في غزة

رحبت البحرين، اليوم الثلاثاء، بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى الوقف الفوري التام والكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى، وعودة المدنيين إلى ديارهم، والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، معتبرة القرار خطوة مهمة لمعالجة الوضع الإنساني الكارثي، وإنهاء الحرب المدمرة والمستمرة منذ 8 أشهر.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا) - عن تقديرها لجهود أمريكا في تقديم مشروع هذا القرار واعتماده استنادًا إلى مبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، داعية المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ هذا القرار بمراحله الثلاث من أجل الوقف الدائم لإطلاق النار، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، والشروع في خطة كبرى لإعادة الإعمار، ودعم مفاوضات السلام العادل والشامل لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.