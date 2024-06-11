وزير الخارجية الكولومبي: الشعب الفلسطيني يواجه الإبادة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أكد وزير الخارجية الكولومبي لويس جيلبرتو موريللو، اليوم الثلاثاء، إن الشعب الفلسطيني اليوم يواجه الإبادة، مشددا على أن المعاناة الإنسانية في غزة غير مقبولة ويجب تضافر الجهود الدولية لإنهائها.

وطالب موريللو بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى وتوصيل المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وقال موريللو إن كولومبيا تدعم بقوة المنظمات الأممية التي تعمل في فلسطين وعلى رأسها الأونروا.

وكانت وكالة "فايننشال تايمز" البريطانية قالت نقلا عن مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، إن حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحثت إجراءات ضد وكالات أممية عاملة بإسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وأشارت المصادر إلى أن الإجراءات الإسرائيلية قد تشمل طرد موظفين أمميين، مؤكدين أن على وكالات الأمم المتحدة أن تشعر بالقلق.