فيديو.. اندلاع حريق في قصر فرساي بفرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن متحدث باسم قصر فرساي عن اندلاع حريق في القصر اليوم الثلاثاء، مما استدعى إجلاء الزوار من أحد أكثر المعالم السياحية ازدحامًا في فرنسا، قبل أن يتم السيطرة على الحريق.

وأوضح المتحدث أن رجال الإطفاء حضروا بسرعة وتمكنوا من إخماد الحريق، الذي اندلع في منطقة من السطح كانت تخضع لأعمال ترميم، دون أن تتعرض المقتنيات لأي أضرار.

ويعتبر قصر فرساي، الذي بُني في القرن السابع عشر للملك لويس الرابع عشر، المقر الملكي الرئيسي حتى الثورة الفرنسية والإطاحة بالنظام الملكي في عام 1789، إذ يجذب القصر أكثر من 7 ملايين زائر سنويًا، ومن المقرر أن يستضيف فعاليات الفروسية في الألعاب الأولمبية في وقت لاحق من هذا الصيف.