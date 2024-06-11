البيئة: تشكيل لجنة من محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر للتحقيق في واقعة "الخراف النافقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بتشكيل لجنة من محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر للتحقيق في واقعة إلقاء خراف نافقة بمنطقة دهار أبونحاس، والتي تقع في أقصى شمال منطقة ساحل البحر الأحمر، والتي جرى إلقائها من إحدى السفن العابرة، كما وجهت بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستدلال على صاحب الشحنة والمركب التي كانت تحمل تلك الماشية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسببين.

وأكدت وزيرة البيئة، على ضرورة التعامل الفوري مع الخراف النافقة التي رصدت عن طريق الدفن الصحي لها، لمنع أي أضرار بيئية، وإجراء تمشيط كامل للمنطقة للتأكد من عدم وجود حالات نفوق أخرى.

وكانت قد وردت معلومات للإدارة العامة لمحميات سيناء، والإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر، بنشر أحد الأفراد صور خراف نافقة طافية على سطح الماء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وعلى أحد جروبات "واتس آب" الخاصة بالرحلات بمحمية رأس محمد، وعلى الفور وجهت وزيرة البيئة بدفع لانش الدورية لتمشيط المسطح المائي لمحمية رأس محمد، واستمر المسح حتى أخر ضوء ولم يسفر عن العثور عن أي خراف نافقة بهذه المنطقة.

كما جرى التواصل مع القيادة المعنية لاستبيان ما إذا كان قد جرى استقبال أي بلاغات بذات الشأن من اللنشات السياحية العاملة بشرم الشيخ ورأس محمد، وقد تبين عدم وجود أي بلاغات ذات صلة.

وواصلت الإدارة العامة لمحميات سيناء والإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر جهودها بالتواصل مع سياحة الغوص، وجرى تمشيط المنطقة بالكامل فيما جرى رصد خروف نافق في منطقة دهار أبونحاس أقصى شمال منطقة ساحل البحر الأحمر، وآخر في منطقة المجرى الملاحي لجزيرة شدوان.

وأكدت وزيرة البيئة، أنه جار التخلص الآمن من الخرفان المرصودة، والبحث عن حالات نفوق أخرى والوصول إلى العلامات الدالة على الشحنة من خلال غلاف الحلقة المثبت في أذن الماشية للاستدلال على صاحب الشحنة والمركب التي كانت تحمل تلك الماشية.