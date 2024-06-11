"خطة شيطانية".. أبو الغيط: هدف العدوان الإسرائيلي بغزة هو تنفيذ الإبادة الإنسانية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، إن المأساة الإنسانية في غزة تقتضي ألا تتحول هذه المأساة إلى جريمة إبادة كاملة كما خُطط لها.

وأكد أبو الغيط أن هدف العدوان الإسرائيلي في غزة هو تنفيذ الإبادة الإنسانية ويجب إفشال هذه الخطة الشيطانية، مشيرا إلى أن تقويض عمل وكالة الأونروا يجري على الأرض بخطة سياسية إسرائيلية ممنهجة.

وشدد أبو الغيط على ضرورة فتح جميع المعابر البرية في غزة لإدخال المساعدات التي يحتاجها القطاع.

وكان مكتب الإعلام الحكومي بغزة قال، اليوم الثلاثاء، إن شاحنات المساعدات الإنسانية انخفضت بنحو 12% عن الأسبوع الماضي الذي شهد دخول 224 شاحنة غالبيتها محملة بالطحين.

وأشار الإعلام الحكومي بغزة إلى أن عدد الشاحنات الواصلة لأكثر من 700 ألف فلسطيني محاصر في الشمال لا يزيد عن 35 شاحنة في اليوم.

وأكد أن الأزمة الإنسانية تتفاقم مع احتلال معبر رفح البري وإغلاقه أمام المساعدات وإعاقة دخولها من معبر كرم أبوسالم.

وشددت وزيرة الخارجية الهولندية هانكه بروينس، على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، موضحة أن حكومة بلادها قررت رفع دعمها إلى 13 مليون يورو.