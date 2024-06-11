شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: كلمة الرئيس بمؤتمر الاستجابة لغزة حاسمة وتضع رؤية للخروج من الوضع الكارثى والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة فى غزة، بمشاركة الأردن، كانت قوية وحاسمة، وتابعت قائلة: إن مطالب مصر التى طرحها الرئيس السيسى فى الكلمة هى الطريق للخروج من الوضع الراهن والكارثى الذى يعيشه قطاع غزة.



وأشارت "نبيه"، إلى أن مصر منذ اليوم الأول لأحداث السابع من أكتوبر وما عقبها من عدوان إسرائيلى غاشم على قطاع غزة تستخدم فيه كل الأسلحة المحرمة، وهى تحذر من تداعيات استمرار هذا الوضع، حيث قال الرئيس السيسي: "لقد حذرت مصر مراراً من خطورة هذه الحرب وتبعاتها.. والتداعيات الجسيمة.. للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية التى أدى المضى قدماً بها إلى إقامة وضع يعوق التدفقات الإغاثية التي كانت تدخل القطاع بشكل رئيسي من معبر رفح".



وأكدت "نبيه" أن موقف مصر ثابت وواضح وهو الداعم للقضية الفلسطينية والرافض للتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم حتى لا يتم تصفية القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني هى حرب إبادة وجريمة ضد الإنسانية، وأنه على المجتمع الدولي، أن يضغط على إسرائيل لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بالوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة.

