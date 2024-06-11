شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام النواب": يجب ترجمة مخرجات مؤتمر الاستجابة الإنسانية لغزة بأرض الواقع والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أهمية ترجمة مخرجات مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، على أرض الواقع لتوحيد جهود الاستجابة الإنسانية وتفعيلها للمستوى المطلوب، وضرورة معالجة العقبات أمام إدخال المساعدات للقطاع بشكل كافٍ وعاجل.



وأشادت رشاد، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المؤتمر الذى يعقد بالمملكة الأردنية وتأكيده على أهمية توفير عدد كافٍ من الشاحنات لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة؛ لضمان توفير مخزونات كافية من المواد الإغاثية، وقالت إن مصر تبذل دور تاريخى ولها جهودها الكبيرة والحثيثة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، والسعي لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.



وثمنت عضو مجلس النواب تأكيد الرئيس السيسي خلال كلمته على أن الحلول العسكرية والأمنية لن تحمل إلى منطقتنا إلا المزيد من الاضطراب والدماء، فالسبيل الوحيد لإحلال السلام والاستقرار والتعايش في المنطقة يكمن في علاج جذور الصراع من خلال حل الدولتين ومنح الشعب الفلسطيني حقه المشروع في دولته المستقلة القابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



