هيئة المحلفين تعتبر هانتر بايدن مذنبا بحيازة سلاح بطريقة غير قانونية

دانت هيئة محلّفين هانتر بايدن بتهم تتعلّق بحيازة سلاح ناري بطريقة غير قانونية عندما كان مدمن مخدرات، في إطار أول محاكمة في قضية جنائية في التاريخ تستهدف نجل رئيس أميركي في منصبه.
وأدين نجل الرئيس جو بايدن والبالغ 54 عاما بجميع التهم الفدرالية الثلاث الموجّهة له، وفق ما ذكرت محطة "سي إن إن" وغيرها من وسائل الإعلام الأميركية.
واتُّهم هانتر بايدن بالكذب بشأن تعاطيه المخدرات عندما اشترى سلاحا ناريا عام 2018، مت يعد جناية.
يأتي الحكم في وقت يسعى والده للفوز بولاية رئاسية ثانية وبالتزامن مع خطاب مقرر للرئيس بشأن عنف الأسلحة النارية.
اجتمعت هيئة المحلفين لحوالى ثلاث ساعات على مدى يومين قبل التوصل إلى قرار إدانته.
ولم يدل هانتر بايدن بشهادته خلال المحاكمة التي استغرقت أسبوعا وجرت في مدينة ويلمينغتون في ديلاوير التي يتحدر منها بايدن.
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