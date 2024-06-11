اعلام فلسطيني: اشتباكات عنيفة في بلدة كفرذان غربي جنين بعد كشف تسلل قوة إسرائيلية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بـ"اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد "كشف تسلل قوات خاصة إسرائيلية لبلدة كفرذان غرب جنين".

وذكرت قناة "فلسطين اليوم" أن "المقاومة كشفت تسلل قوات خاصة إسرائيلية لبلدة كفرذان غرب جنين"، وأن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية نحو البلدة. واشارت الى أن "المقاومة فجرت عددا من العبوات الناسفة بقوات الاحتلال الخاصة المتسللة للبلدة"، لافتة إلى أن القوات الخاصة "حاصرت منزلا عند المدخل الرئيس للبلدة".

وأضافت القناة أن القوات الإسرائيلية "أطلقت عددا من طائرات "الدرون" المسيّرة في أجواء كفرذان"، مؤكدة إصابة قلسطيني جراء تواصل الاشتباكات المسلحة. وأوضحت أن "المقاومة استهدفت بالرصاص شاحنة النقل التي استخدمتها قوات الاحتلال الخاصة في عملية التسلل"، مشيرة إلى "دخول طيران الاحتلال المروحي الحربي لأجواء البلدة".

هذا وذكرت "كتيبة جنين" في "سرايا القدس" ببيان لها: "مجاهدو الكتيبة في مجموعات كفرذان يخوضون اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال بعد اكتشاف قوة خاصة قد تسللت للمنطقه".