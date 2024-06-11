"كيودو": مجموعة G7 تخطط لإنشاء صندوق خاص لتوجيه الأصول الروسية المجمدة إليه

أفادت وكالة "كيودو" بأن "زعماء دول مجموعة السبع الكبار يخططون لإنشاء صندوق خاص لتوجيه الأصول الروسية المجمدة إليه"، مشيرة الى انهم "يأملون بالتوصل إلى اتفاق على إنشاء هذا الصندوق في قمتهم المرتقبة التي ستعقد في إيطاليا في الفترة من 13 إلى 15 حزيران الجاري".

وكتبت صحيفة "فايننشل تايمز"، في 20 ايار الماضي، نقلا عن مصادر أن "الولايات المتحدة تحاول إقناع دول مجموعة السبع بتخصيص قرض لأوكرانيا مضمون بدخل من الأصول الروسية المجمدة. وفي حالة الموافقة على الخطة، من الممكن أن تحصل كييف على 50 مليار دولار. وعارضت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان الخطة الأمريكية، غير أن موقفها بدأ يتغير تحت ضغط من واشنط".

وقام الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة واليابان بتجميد الأصول الروسية بقيمة نحو 300 مليار دولار بعد بدء عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا. ووافقت المفوضية الأوروبية مؤخرا على اقتراح لاستخدام عائدات الأموال الروسية المجمدة لتقديم المساعدة إلى كييف.