الجيش: دهم منازل متورطين في إشكال وتوقيف شخص في بلدة الشواغير - الهرمل

اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، انه "على أثر إشكال وقع في بلدة الشواغير - الهرمل وتخلله إطلاق نار، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل المتورطين في الإشكال وأوقفت المواطن (ع.ص.) وضبطت أسلحة حربية وقذائف أر بي جي وكمية من الذخائر، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية".

واشارت في بيان، الى ان "سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين".