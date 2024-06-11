القرم بحث مع سفير ايطاليا في العلاقات الثنائية بين البلدين خصوصاً على صعيد قطاع الاتصالات

بحث وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال حوني القرم، مع سفير ايطاليا لدى لبنان فابريتسيو مارتشيللي، في زيارة تعارف لمناسبة تولّيه مهامه الدّيبلوماسيّة في لبنان، في العلاقات الثنائية بين لبنان وايطاليا خصوصاً على صعيد قطاع الاتصالات.

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