الطيران الحربي الاسرائيلي اغار مستهدفاً بلدة عيترون بصاروخين احدهما لم ينفجر

اغار الطيران الحربي الاسرائيلي مستهدفاً بلدة عيترون بصاروخين انفجر احدهما فيما لم ينفجر الاخر، وعلى الاثر تحركت سيارات الاسعاف باتجاه المكان المستهدف.

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