"النشرة": مجهولون دخلوا بواسطة الكسر والخلع إلى مدرسة مار يوسف في كسروان وسرقوا كابلات مولدات الكهرباء

افاد مراسل "النشرة"، في زحلة، بأن "مجهولين اقدموا بواسطة الكسر والخلع على الدخول إلى حرم مدرسة مار يوسف في عينطورة كسروان، وعمدوا إلى قطع كابلات مولدات الكهرباء وسرقتها".

واشار الى ان "حضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية، وعملت على رفع البصمات وفتحت تحقيقاً بالحادث".