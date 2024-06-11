افاد مراسل "النشرة"، في زحلة، بأن "مجهولين اقدموا بواسطة الكسر والخلع على الدخول إلى حرم مدرسة مار يوسف في عينطورة كسروان، وعمدوا إلى قطع كابلات مولدات الكهرباء وسرقتها".
واشار الى ان "حضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية، وعملت على رفع البصمات وفتحت تحقيقاً بالحادث".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": مجهولون دخلوا بواسطة الكسر والخلع إلى مدرسة مار يوسف في كسروان وسرقوا كابلات مولدات الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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